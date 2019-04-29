Футбол

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФАСпорт-Экспресс 14:00

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1. Это первая победа португальского клуба в турнире.
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«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА

Советский спорт14:02

«Порту» выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sport.ru16:29

«Порту» обыграл «Челси» и впервые в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА

РИА Новости13:55

«Порту» обыграл «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат13:53

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА

Спорт-Экспресс14:00

Юношеская лига УЕФА. «Порту» одержал победу над «Челси» и впервые выиграл трофей

Бомбардир.ру14:01

«Порту» победил «Челси» и впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sports.ru13:57
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Обновлено в 18:03
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Общество

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии

Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Задержание по дороге на митинг признано незаконным

Истец вместе с друзьями направлялся с воздушными шарами в руках на Дворцовую площадь, где они планировали провести публичную акцию в рамках движения «Бессрочный протест», возникшего в сентябре после митинга против пенсионной реформы.
Обновлено в 16:37
Общество

Контактный центр «Сахалинэнергосбыта» пользуется популярностью

За время работы контакт-центра чаще всего на единый телефон звонили для передачи показаний приборов учета электроэнергии; решали вопросы, связанные с платежными документами (в том числе оформление услуги на доставку квитанций электронной почтой); уточняли адреса и телефоны отделений "Сахалинэнергосбыта" и регионального оператора по обращению с ТКО.
Обновлено в 17:51
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

Обновлено в 14:35
Происшествия

Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине

В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Здоровье

Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

Обновлено в 05:45
Кино

Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе благодарит певца за развод

Бывшая жена Валерия Меладзе побывала в студии передачи "Звёзды сошлись", где рассказала телезрителям, чем для неё стал развод с мужем.
Обновлено в 18:08
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Общество

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой

Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Политика

Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
Обновлено в 18:02
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
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Юношеская лига УЕФА
Футбольное соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и представителей 32 лучших лиг УЕФА.
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