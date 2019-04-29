«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФАСпорт-Экспресс 14:00

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1. Это первая победа португальского клуба в турнире.

Футбол Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Экономика Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Общество Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Общество Караулова рассказала о стыде за содеянное Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Футбол Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.

Армия и оружие МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".

Кино Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания? В прокат наконец вышел последний (условно: эта эпопея приносит столько денег, что не закончится никогда) фильм в супергеройской франшизе Marvel «Мстители», год назад по щелчку пальцев злодея Таноса лишившейся половины персонажей.

Финансы Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.

Хоккей Первый канал покажет четыре матча сборной России на чемпионате мира по хоккею Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча чемпионата мира по хоккею с участием сборной России.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Экономика В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Происшествия В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель Отель Pullman в самом центре Парижа был эвакуирован из-за пожара. Как сообщает местный телеканал BFMTV, пострадали два человека.

Здоровье Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.

Политика Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке» Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.

Политика Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.

Армия и оружие В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.