Футбол

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФАСпорт-Экспресс 14:00

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1. Это первая победа португальского клуба в турнире.
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«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА

Советский спорт14:02

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА

Спорт-Экспресс14:00

«Порту» обыграл «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат13:53

«Порту» обыграл «Челси» и впервые в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА

РИА Новости13:55

«Порту» выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sport.ru16:29

Юношеская лига УЕФА. «Порту» одержал победу над «Челси» и впервые выиграл трофей

Бомбардир.ру14:01

«Порту» победил «Челси» и впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sports.ru13:57
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Космос

NASA: на МКС выявлена проблема в электроснабжении

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Футбол

Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара

В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Общество

Караулова рассказала о стыде за содеянное

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.
Обновлено в 15:18
Общество

Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Обновлено в 12:37
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Футбол

Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи

Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Армия и оружие

МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО

Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".
Обновлено в 09:23
Кино

Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?

В прокат наконец вышел последний (условно: эта эпопея приносит столько денег, что не закончится никогда) фильм в супергеройской франшизе Marvel «Мстители», год назад по щелчку пальцев злодея Таноса лишившейся половины персонажей.
Обновлено вчера в 19:34
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Хоккей

Первый канал покажет четыре матча сборной России на чемпионате мира по хоккею

Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча чемпионата мира по хоккею с участием сборной России.
Обновлено в 15:53
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено в 11:28
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель

Отель Pullman в самом центре Парижа был эвакуирован из-за пожара. Как сообщает местный телеканал BFMTV, пострадали два человека.
Обновлено в 13:53
Здоровье

Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина

Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.
Обновлено в 07:46
Политика

Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Политика

Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине

На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
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