Футбол
«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФАСпорт-Экспресс 14:00
"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1. Это первая победа португальского клуба в турнире.
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Космос
Космические корабли могут оснастить «габаритными огнями»
Обновлено в 06:43
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко
Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:23
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
Обновлено в 14:26
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 20:39
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
На Украине из-за повреждения трансформатора произошёл пожар на Ровенской атомной электростанции (АЭС) .
Обновлено в 18:26
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Великобритании горел «лес Винни-Пуха»
Напоминаем, что автор историй о Винни-Пухе, Алан Милн, проживал неподалеку от Эшдаунского леса. Своих персонажей он поселил именно там.
Обновлено в 20:45
Наука
Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь
Обновлено вчера в 18:18
Наука
Пищевая добавка из выпечки может увеличить риск диабета
Пропионатами называют соли или эфиры пропионовой кислоты, их добавляют в выпечку, в том числе и в хлеб, в сыры, в ароматизатор и вообще в те продукты, которые нужно сохранить без плесени.
Обновлено 27 апреля в 01:21
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено в 20:03
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Экономика
Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором
Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Обновлено в 20:45
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Футбол
Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
Обновлено в 16:22
Общество
В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 18:00
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16