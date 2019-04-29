Футбол

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФАСпорт-Экспресс 14:00

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1. Это первая победа португальского клуба в турнире.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА

Советский спорт14:02

«Порту» обыграл «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат13:53

«Порту» обыграл «Челси» и впервые в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА

РИА Новости13:55

«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФА

Спорт-Экспресс14:00

«Порту» выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sport.ru16:29

«Порту» обыграл «Челси» и впервые стал победителем юношеской Лиги УЕФА

Спорт день за днем14:58

«Порту» победил «Челси» и впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sports.ru13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Космос

Космические корабли могут оснастить «габаритными огнями»

Обновлено в 06:43
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:23
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

Обновлено в 14:26
Политика

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 20:39
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

На Украине из-за повреждения трансформатора произошёл пожар на Ровенской атомной электростанции (АЭС) .
Обновлено в 18:26
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Великобритании горел «лес Винни-Пуха»

Напоминаем, что автор историй о Винни-Пухе, Алан Милн, проживал неподалеку от Эшдаунского леса. Своих персонажей он поселил именно там.
Обновлено в 20:45
Наука

Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь

Обновлено вчера в 18:18
Наука

Пищевая добавка из выпечки может увеличить риск диабета

Пропионатами называют соли или эфиры пропионовой кислоты, их добавляют в выпечку, в том числе и в хлеб, в сыры, в ароматизатор и вообще в те продукты, которые нужно сохранить без плесени.
Обновлено 27 апреля в 01:21
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Экономика

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Андрей Губин страдает от болезни, которую сам себе придумал

Обновлено в 18:30
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено в 20:03
Происшествия

США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Экономика

Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором

Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Обновлено в 20:45
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Футбол

Кононов не подтвердил уход Глушакова из «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов ответил на вопрос о том, покинет ли команду полузащитник Денис Глушаков.
Обновлено в 16:22
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Общество

В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 18:00
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юношеская лига УЕФА
Футбольное соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и представителей 32 лучших лиг УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное