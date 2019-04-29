«Порту» победил «Челси» и выиграл Юношескую Лигу УЕФАСпорт-Экспресс 14:00

"Порту" стал победителем Юношеской Лиги УЕФА. В финальном матче португальцы обыграли "Челси" со счетом 3:1. Это первая победа португальского клуба в турнире.

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