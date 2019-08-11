Футбол

«Порту» перед матчем с «Краснодаром» уступил «Жил Висенте»Sport24.ru 16:24

Жил Висенте — Порту
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, сегодня
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
22′
Иван Маркано
37′
Сержиу Оливейра
Жоао Афонсо
40′
58′
Тикиньо Соарес
Мусса Марега
58′
Хесус Корона
Луис Диас
Лоуренси
60′
Сандро Лима
Закария Наиджи
66′
Родригао
72′
73′
Алекс Теллес
Жоао Афонсо
Клод Гонсалвес
75′
Божидар Краев
77′
79′
Отавио
Фабиу Силва
Артур Энрике
Эрик де Арруда
82′
Лоуренси
84′
90′+2′
Бруну Кошта
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш провел на поле весь матч. Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. В России португальская команда выиграла со счетом 1:0. Ответная игра состоится в Португалии 13 августа.
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