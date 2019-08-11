Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш провел на поле весь матч. Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. В России португальская команда выиграла со счетом 1:0. Ответная игра состоится в Португалии 13 августа.

«Порту» перед матчем с «Краснодаром» уступил «Жил Висенте»

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