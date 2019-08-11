Футбол
«Порту» перед матчем с «Краснодаром» уступил «Жил Висенте»Sport24.ru вчера в 16:24
Чемпионат Португалии, вчера
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
|22′
Иван Маркано
|37′
Сержиу Оливейра
Жоао Афонсо
|40′
|58′
Тикиньо Соарес
Мусса Марега
|58′
Хесус Корона
Луис Диас
Лоуренси
|60′
Сандро Лима
Закария Наиджи
|66′
Родригао
|72′
|73′
Алекс Теллес
Жоао Афонсо
Клод Гонсалвес
|75′
Божидар Краев
|77′
|79′
Отавио
Фабиу Силва
Артур Энрике
Эрик де Арруда
|82′
Лоуренси
|84′
|90′+2′
Бруну Кошта
Жил Висенте
Расстановка 4‑3‑3
33
Сезар
2
Пинту
5
Родригао
26
Фернандеш
23
Бангера
3
Соарес
8
Гонсалвес
24
Краев
7
Лоуренси
9
Наиджи
11
Эрик
32
Марчесин
18
Манафа
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
7
Диас
27
Оливейра
6
Кошта
49
Фабиу Силва
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш провел на поле весь матч. Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. В России португальская команда выиграла со счетом 1:0. Ответная игра состоится в Португалии 13 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
«Краснодар» в гостевом матче с «Порту» поддержат около 50 болельщиков
В гостевой игре «Краснодара» с «Порту» российский клуб поддержат порядка 50 болельщиков.
Обновлено в 08:49
Политика
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов
Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».
Обновлено в 08:31
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 04:05
Футбол
Виллем II — Витесс 0:2
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Митинг на проспекте Сахарова сегодня собрал от 50 до 60 тысяч человек
По подсчетам движения «Белый счетчик», через рамки прошли почти 50 тысяч человек, но это без учета тех людей, которых пустили на проспект со стороны Орликова переулка.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем
«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 07:56
Футбол
Хавбек «Монако» Мейбри перешел в «Манчестер Юнайтед»
По информации портала transfermarkt, переход хавбека обошелся манкунианцам в 10 миллионов евро.
Обновлено в 08:19
Общество
Минтруд проведет оценку ущерба от паводка в Амурской области
Минтруд работает с региональными специалистами по оценке ущерба от паводка в Амурской области, возможностей для самостоятельного решения проблемы у субъекта недостаточно, заявил замглавы Минтруда Алексей Черкасов.
Обновлено в 08:10
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено 09 августа в 17:15
Хоккей
Минское «Динамо» проиграло «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде
Команды встречались несколько дней назад на групповой стадии, и тогда минчане обыграли соперника со счётом 6:3. В матче за первое место на турнире встретятся хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо».
Обновлено в 08:24
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
По оценке Bloomberg, за четыре года резервы России выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов, а резервы Саудовской Аравии упали до суммы в 527 млрд долларов.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Сотрудники следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку
Гончаров отметил, что его сотрудника уже осудили после задержания 27 июля на Трубной площади по административной статье, а теперь вменяют участие в массовых беспорядках.
Обновлено в 09:02
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Политика
На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма
Украинские силовики провели обыск на танкере «Mriya», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты
Huawei показала и рассказала, как выпускается флагман P30 Pro
Huawei показала и рассказала, как выпускается флагман P30 Pro, отметив, что на заводе в промышленном парке Songshan Lake города Дунгуань (провинция Гуандун) все максимально роботизировано.
Обновлено в 08:48
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Авто
Беспилотник исполнил роль свадебного кортежа в Иннополисе
Накануне в Татарстане прошла первая в России свадьба, на которой кортеж новобрачных состоял из одного-единственного транспортного средства.
Обновлено в 00:00
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Кино
Создатель Таноса испугался за него после просмотра «Лиги справедливости»
Создатель Таноса Джим Старлин признался, что с большим недоверием ожидал выхода в прокат фильма "Мстители 3: Война бесконечности", так как опасался, что студия Marvel сделает с его персонажем то, что студии Warner Bros. и DC Films сделали с главным злодеем картины "Лига справедливости" Степным Волком."Мне, вроде бы, нечего было опасаться, так как я смотрел раньше "Первый мститель 3: Противостояние" и, собственно, имел представление о том, как это делает Marvel.
Обновлено в 08:58