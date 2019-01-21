Футбол
«Порту» одолел «Бенфику» и вышел в финал Кубка португальской лигиProstoProSport 17:44
Футболисты «Порту» одержали победу над «Бенфикой» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги. Встреча, прошедшая во вторник в Браге, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Порту». В составе победителей мячи забили Ясин Браими (24-я минута), Мусса Марега (35-я) и Фернандо (86-я).
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