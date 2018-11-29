Футбол
|28′
Омар Маскарель
|46′
Стивен Скжибски
Амин Харит
Эдер Милитао
|52′
Хесус Корона
|55′
|62′
Даниэль Калиджури
Алессандро Шопф
|71′
Бенжамен Стамбули
Себастьян Руды
Ясин Брахими
Адриан Лопес
|74′
Хесус Корона
|78′
Хесус Корона
Отавио
|79′
Эктор Эррера
Эрнани Фортеш
|85′
|86′
Себастьян Руды
|89′
Набиль Бенталеб
Мусса Марега
|90′+4′
|61%
|Владение мячом
|39%
|83%
|Процент точных передач
|73%
|5
|Удары в сторону ворот
|–
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|5
|11
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑3‑3
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
7
Эрнани
22
Перейра
10
Торрес
25
Отавио
11
Марега
20
Лопес
1
Ферманн
13
Руди
29
Налдо
5
Настасич
28
Шопф
10
Бенталеб
11
Коноплянка
6
Маскарель
3
Мендиль
9
Ди Санто
25
Харит
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
Группа D: 1. «Порту» — 13; 2. «Шальке-04» — 8; 3. «Галатасарай» — 4; 4. «Локомотив» — 3. «Порту» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы D. «Шальке» завершит групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке в таблице квартета вне зависимости от того, как сыграет в домашнем матче заключительного тура с «Локомотивом» (11 декабря).
LiveSport.ruвчера в 17:06
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«Порту» обыграл «Шальке» в ЛЧ и досрочно обеспечил себе первое место в группе D
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
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