Футбол

«Порту» обыграл «Шальке» и гарантировал себе первое место в группе
LiveSport.ru
вчера в 17:06

Порту — Шальке-04
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Драган»
28′
Омар Маскарель
46′
Стивен Скжибски
Амин Харит
Эдер Милитао
52′
Хесус Корона
55′
62′
Даниэль Калиджури
Алессандро Шопф
71′
Бенжамен Стамбули
Себастьян Руды
Ясин Брахими
Адриан Лопес
74′
Хесус Корона
78′
Хесус Корона
Отавио
79′
Эктор Эррера
Эрнани Фортеш
85′
86′
Себастьян Руды
89′
Набиль Бенталеб
Мусса Марега
90′+4′
Группа D: 1. «Порту» — 13; 2. «Шальке-04» — 8; 3. «Галатасарай» — 4; 4. «Локомотив» — 3. «Порту» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы D. «Шальке» завершит групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке в таблице квартета вне зависимости от того, как сыграет в домашнем матче заключительного тура с «Локомотивом» (11 декабря).
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