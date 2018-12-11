Футбол

«Порту» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
RT на русском
вчера в 14:57

Галатасарай — Порту
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
17′
Фелипе
42′
Мусса Марега
Софиан Фегули
45′+1′
Райан Донк
Хенри Оньекуру
46′
57′
Сержиу Оливейра
Эрен Дердийок
65′
73′
Адриан Лопес
Андре Перейра
73′
Эрнани Фортеш
Жорже
82′
Сержиу Оливейра
Чидози Авазием
Фернандо
87′
88′
Мусса Марега
Софиан Фегули
Мугдат Челик
89′
Португальский «Порту» одержал победу над стамбульским «Галатасараем» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе «Порту» отличились Аугусто Фелипе, Мусса Марега и Сержиу Оливейра.
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