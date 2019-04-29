Футбол

«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФАСоветский спорт вчера в 14:02

В финале Юношеской лиги УЕФА Порту играл с Челси в швейцарском Ньоне. Матч закончился победой португальской команды со счетом 3:1. В составе победителей отличились Фабиу Виейра (18-я минута), Диогу Кейрош (55) и Афонсу Соуза (75).
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«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА

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«Порту» обыграл «Челси» и впервые в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА

РИА Новостивчера в 13:55

«Порту» обыграл «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

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«Порту» выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sport.ruвчера в 16:29

«Порту» обыграл «Челси» и впервые стал победителем юношеской Лиги УЕФА

Спорт день за днемвчера в 14:58

Юношеская лига УЕФА. «Порту» одержал победу над «Челси» и впервые выиграл трофей

Бомбардир.рувчера в 14:01

«Порту» победил «Челси» и впервые выиграл Юношескую лигу УЕФА

Sports.ruвчера в 13:57
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Футбол

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После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
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Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
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Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
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Оглашение приговора капитану третьего ранга заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
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Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости.
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На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
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Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
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Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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В России может появиться «список Бутиной»

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Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»

Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала

На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
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Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
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Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

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Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
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Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
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Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
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