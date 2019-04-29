Футбол
«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФАСоветский спорт вчера в 14:02
В финале Юношеской лиги УЕФА Порту играл с Челси в швейцарском Ньоне. Матч закончился победой португальской команды со счетом 3:1. В составе победителей отличились Фабиу Виейра (18-я минута), Диогу Кейрош (55) и Афонсу Соуза (75).
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«Порту» обыграл «Челси» и впервые стал победителем юношеской Лиги УЕФА
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Юношеская лига УЕФА. «Порту» одержал победу над «Челси» и впервые выиграл трофей
Бомбардир.рувчера в 14:01
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