Футбол

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт 18:09

В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
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«Порту» вышел на первое место в Примейре

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