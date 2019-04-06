Футбол
«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт 18:09
В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом
Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту украинских товаров, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 10:02
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Hyundai может перекупить завод Ford в России
Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Происшествия
Четверо членов «Артподготовки» в Волгограде получили реальные сроки
В Волгограде суд вынес приговор пятерым сторонникам запрещенного в РФ движения "Артподготовка".
Обновлено в 15:54
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Российским семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита.
Обновлено в 02:26
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Игры
В Fortnite появится фургон возрождения
На следующей неделе в Fortnite добавят фургон возрождения. Разработчики показали его и рассказали о новой функции в ролике на канале.
Обновлено в 17:25
Политика
Путину понравилась картошка, подаренная Лукашенко на Новый год
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину понравилась картошка, которую ему на Новый год подарил белорусский коллега Александр Лукашенко.
Обновлено в 14:58
Технологии
Полезные «рекламофобы»: как бизнесу достучаться до пользователей адблокеров
Современные прогрессивные адблокеры скрывают только самые навязчивые баннеры и показывают пользователям все, что они готовы видеть (в соответствии с их выставленными настройками).
Обновлено в 07:18
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Общество
В Магаданской области все более серьёзной становится ситуация с обеспечением жильем детей-сирот
На сегодняшний день в получении своих квадратных метров нуждается 139 очередников этой категории, и их них 53 не были обеспечены жилплощадью в 2018 году.
Обновлено в 19:27
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики
Обновлено в 04:34