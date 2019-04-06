Футбол

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт вчера в 18:09

В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
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«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

Sport24.ruвчера в 17:57

Дальний выстрел Отавио – в видеообзоре матча «Порту» — «Боавишта»

Чемпионат01:36

«Порту» вышел на первое место в Примейре

МИР 24вчера в 18:31

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионате

Советский спортвчера в 18:09

«Порту» вышел на первое место в чемпионате Португалии

Матч ТВ02:26

«Порту» уверенно победил «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата

Спорт-Экспрессвчера в 17:53

«Порту» в дерби обыграл «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата Португалии

РИА Новостивчера в 17:44
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Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Единоборства

Макгрегор лидирует по числу чистых допинг-проб в истории UFC

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Политика

Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам

Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

Самолет P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов был замечен у юго-западного и южного побережья Крыма, где он выполнил разведывательный полет, передает "Интерфакс".
Обновлено 03 апреля в 15:07
Происшествия

В центре Челябинска волк покусал ребенка

Обновлено в 04:01
Происшествия

Семья из Тюмени нашла несколько миллионов рублей на помойке

Обновлено в 01:25
Хоккей

Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня.
Обновлено в 02:40
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь период

Льготный ипотечный кредит по субсидируемой ставке начнут выдавать российским семьям с детьми.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Космос

На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Лавров назвал кризис в Ливии последствием вмешательства НАТО

Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня

В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Комментируя инцидент, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась тому, что в "очагах культуры" – музеях – "торгуют водкой и коньяком" и предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Здоровье

Росстат: более половины россиян занимались самолечением

Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

Русские сирийцы впервые после войны посетили христианскую Маалюлю

Российские соотечественники, проживающие в Сирии, которых называют русскими сирийцами, в канун Пасхи впервые после войны посетили христианскую Маалюлю.
Обновлено в 03:15
Политика

Дочь Бжезинского рассказала о неподобающем поведении Трампа

Мика Бжезински — дочь Збигнева Бжезинского, бывшего советника президента США Джимми Картера по национальной безопасности — рассказала о неподобающем поведении нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 04:18
Общество

Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года

Обновлено в 04:06
Авто

Компания Geely обновила кроссовер Emgrand GS

На сайте министерства и промышленности Китая появились фотографии обновленного компактного паркетника Geely Emgrand GS.
Обновлено в 00:30
Политика

20 штатов подали в суд на Дональда Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила прессе, что не менее 20 штатов намерены через суд запретить Трампу расходовать 1,6 млрд долларов на укрепление силового присутствия на границе с Мексикой.
Обновлено в 04:17
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
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Франсиско Соарес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Порту».
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Боавишта
Спортивный клуб
Португальский футбольный клуб из Порту, основанный в 1903 году. Клуб провёл 50 сезонов в высшей лиге страны, причём с сезона 1969/70 и до 2007/08 играл в ней 39 лет подряд, когда был принудительно переведён во вторую лигу по результатам расследования футбольного коррупционного скандала 2003-2004 годов Apito Dourado. В апреле 2014 г. по решению Федерации футбола Португалии «Боавишта» восстановлена в статусе профессионального клуба и в новом сезоне будет выступать в Лиге Сагриш.
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