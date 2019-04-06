Футбол
«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт вчера в 18:09
В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
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Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
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Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
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Армия и оружие
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В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
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На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Лавров назвал кризис в Ливии последствием вмешательства НАТО
Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи.
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Армия и оружие
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Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
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Происшествия
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В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 02:00
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Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
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Росстат: более половины россиян занимались самолечением
Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
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Политика
Дочь Бжезинского рассказала о неподобающем поведении Трампа
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Обновлено в 04:18
Общество
Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года
Обновлено в 04:06
Авто
Компания Geely обновила кроссовер Emgrand GS
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Обновлено в 00:30
Политика
20 штатов подали в суд на Дональда Трампа
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Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
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