Футбол
«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт вчера в 18:09
В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
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Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
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Общество
Правительство продаст организацию, которая держит в Екатеринбурге магазины
Как указано на сайте госпредприятия, «Уральский фарфор» держит несколько магазинов в центре Екатеринбурга, которые занимаются продажей Сысертского фарфора.
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Обновлено в 00:06
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Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА
Обновлено вчера в 14:29
Хоккей
Антон Белов: «СКА вернет серию с ЦСКА в Москву»
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Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
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Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
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Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Политика
Лавров назвал причину кризиса в Ливии
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал причину затянувшегося кризиса на ливийской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Страдавший алкоголизмом Дмитрий Харатьян едва не погиб
Обновлено в 01:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Хоккей
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Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия
Одного из организаторов протестов отправили под арест
Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк помолодела после прибавления в семье
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Здоровье
Врач дал пять советов для качественного сна
Известный ирландский врач Пикси МакКенна дала пять советов для качественного сна.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров
Утром, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила, что «Магнит» делал предложение о покупке компании, но потенциальный покупатель не обеспечил ясность в отношении сроков и условий потенциальной сделки.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Венесуэла назвала преступными новые санкции США
Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Первый полет Ил-112В: Самолет получился неудачным
1. Легкий самолет Ил-112В, несмотря на состоявшийся на прошлой неделе первый полет, в таком виде Министерству обороны не нужен.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Юрист возмутился сбором данных о детях в хиджабах в Казани
Обновлено вчера в 22:33