Футбол
«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт вчера в 18:09
В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Здоровье
Одна из причин «плохой демографии» в РФ – высокая смертность среди мужчин
На днях, выступая в Думе, вице-премьер Татьяна Голикова обнародовала весьма тревожные данные о существенном снижении рождаемости и естественной убыли населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено вчера в 07:03
Теннис
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко ушёл в отставку
Обновлено вчера в 05:23
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.
Обновлено в 00:17
Политика
Лавров прокомментировал возобновление авиасообщения между РФ и Египтом
В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Космос
На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты
Обновлено вчера в 07:16
Политика
В США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы
Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель
Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Португалии женщина съела бутерброд с зубочисткой и умерла
В Португалии зафиксирован случай смерти из-за бутерброда с зубочисткой.
Обновлено вчера в 06:00
ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31