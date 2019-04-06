«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт вчера в 18:09

В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионате

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