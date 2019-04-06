Футбол

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионатеСоветский спорт вчера в 18:09

В составе победителей голами отличились Тикиньо Соарес (41-я минута, пен.) и Отавио (48). После этой победы Порту, набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
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«Порту» вышел на первое место в чемпионате Португалии

Матч ТВ02:26

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

Sport24.ruвчера в 17:57

«Порту» вышел на первое место в Примейре

МИР 24вчера в 18:31

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в чемпионате

Советский спортвчера в 18:09

Дальний выстрел Отавио – в видеообзоре матча «Порту» — «Боавишта»

Чемпионат01:36

«Порту» уверенно победил «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата

Спорт-Экспрессвчера в 17:53

«Порту» в дерби обыграл «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата Португалии

РИА Новостивчера в 17:44
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Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Обновлено в 01:46
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Футбол

Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
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Транспорт

ЦОДД посоветовал водителям передвигаться по Северо-Восточной хорде

Обновлено в 02:28
Происшествия

В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди

В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Здоровье

Одна из причин «плохой демографии» в РФ – высокая смертность среди мужчин

На днях, выступая в Думе, вице-премьер Татьяна Голикова обнародовала весьма тревожные данные о существенном снижении рождаемости и естественной убыли населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока

В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено вчера в 07:03
Теннис

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко ушёл в отставку

Обновлено вчера в 05:23
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.
Обновлено в 00:17
Политика

Лавров прокомментировал возобновление авиасообщения между РФ и Египтом

В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Космос

На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты

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Политика

В США объяснили введение новых санкций против Венесуэлы

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Наука

Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель

Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Португалии женщина съела бутерброд с зубочисткой и умерла

В Португалии зафиксирован случай смерти из-за бутерброда с зубочисткой.
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ЖКХ

У Березняков появится комплексная дорожная карта

Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
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Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
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Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
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Боавишта
Спортивный клуб
Португальский футбольный клуб из Порту, основанный в 1903 году. Клуб провёл 50 сезонов в высшей лиге страны, причём с сезона 1969/70 и до 2007/08 играл в ней 39 лет подряд, когда был принудительно переведён во вторую лигу по результатам расследования футбольного коррупционного скандала 2003-2004 годов Apito Dourado. В апреле 2014 г. по решению Федерации футбола Португалии «Боавишта» восстановлена в статусе профессионального клуба и в новом сезоне будет выступать в Лиге Сагриш.
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