«Порту» объявил о трансфере в команду вингера сборной Колумбии Луиса Диаса. 22-летний футболист, на которого претендовал «Зенит», перешел в португальский клуб из колумбийского «Атлетико Хуниор». Диас заключил с «драконами» пятилетний контракт — до лета 2024 года.

Спорт день за днем

«Порту» объявил о трансфере Луиса Диаса. На игрока претендовал «Зенит»

Политика Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию "Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.

Происшествия В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Политика В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Технологии Разработку оборудования для сетей 5G начали в России Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".

Хоккей КХЛ подтвердила, что Неделя звёзд хоккея-2020 состоится в Москве Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский объявил город, который примет Неделю звёзд КХЛ в сезоне-2019/20.

Политика Грузия продолжит принимать туристов из России, заявила Зурабишвили "Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно",- заявила Зурабишвили на проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".

Экономика ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Политика В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.

Происшествия Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки Ожидается, что Федерация гандбола России окажет финансовую помощь семье погибшей спортсменке Ранее сообщалось, что стал известен возможный виновник гибели 20-летней гандболистки.

Политика Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».

Авто Toyota готовит к выпуску новый кроссовер Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.

Футбол Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.

Политика МИД России: ответные действия на шаги США по ДРСМД уже реализуются Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уже реализует ответные меры в связи с планами США развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

Политика Эксперт оценил идею советника Зеленского переименовать Россию Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".

Гаджеты Microsoft добавила беспарольную функцию входа в Windows 10 20H1 Среди существующих вариантов входа в систему должна появиться надпись «Make your device passwordless», что переводится как «сделать устройство беспарольным».

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.