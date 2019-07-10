Футбол

«Порту» объявил о трансфере Луиса Диаса. На игрока претендовал «Зенит»Sport24.ru вчера в 16:10

«Порту» объявил о трансфере в команду вингера сборной Колумбии Луиса Диаса. 22-летний футболист, на которого претендовал «Зенит», перешел в португальский клуб из колумбийского «Атлетико Хуниор». Диас заключил с «драконами» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
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