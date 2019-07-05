Футбол

«Порту» объявил о приобретении Зе ЛуишаSport24.ru 08:51

Португальский «Порту» объявил о приобретении нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. Драконы подписали с игроком из Кабо-Верде контракт до 2023 года. Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, когда перешел из португальской «Браги».
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«Порту» объявил о переходе Зе Луиша

Советский спорт09:04

«Порту» объявил о приобретении Зе Луиша

Sport24.ru08:51

«Порту» объявил о переходе Зе Луиша

Спорт-Экспресс08:47

Зе Луиш подписал с «Порту» контракт до 2023 года

Чемпионат09:04

«Порту» заключил четырехлетний контракт с Зе Луишем

Soccer.ru08:54

«Порту» объявил о переходе Зе Луиша

Матч ТВ08:52

«Порту» объявил о переходе Зе Луиша

Евро-футбол.ру09:05
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

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По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
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В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
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«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома

Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»

Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке

«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
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В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля

Обновлено в 07:50
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Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron

Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Обновлено в 07:07
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Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
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Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".
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Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
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Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии

Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.
Обновлено в 05:45
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Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни

Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

Украина заинтересовалась освоением Арктики

Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.
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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
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Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации

Герой России, полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о его срочной госпитализации, которая ранее появилась в Сети.
Обновлено в 08:45
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Гендиректор ФК «Уфа»: «Россия - это не только Москва и Санкт-Петербург»

Генеральный директор ФК «Уфа» в конце отметил, что никто его не переубедит в обратном.
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МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
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