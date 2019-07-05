Футбол

«Порту» объявил о переходе Зе ЛуишаRT на русском 09:09

Официальный аккаунт «Порту» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» Зе Луиша. Футболист из Кабо-Верде подписал четырёхлетний контракт. Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года.
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«Всегда мечтал играть в европейском гранде». Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш — о переходе в «Порту»

Sport24.ru12:14

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Чемпионат09:55

Зе Луиш выбрал игровой номер в «Порту»

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Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
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Происшествия

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Происшествия

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Политика

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Политика

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Футбол

«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче

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Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
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Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
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Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

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Журналист нашел архивное видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.
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Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
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Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
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«Реал» подтвердил переход Эдегора в «Реал Сосьедад»

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«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

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AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
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Remedy рассказала о продолжительности Control

Портал Gamingbolt поинтересовался у Remedy, сколько времени потребуется на прохождение грядущей Control.
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Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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Путин посмертно наградил моряков-подводников

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Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
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В детском лагере в Ленобласти зафиксировали вспышку сальмонеллеза

Обновлено в 12:20
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Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

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В Екатеринбурге депутаты не поддержали отчет мэра

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«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

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За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек

ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
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