Футбол

«Порту» объявил о переходе Фелипе в «Атлетико» за 20 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 19:41

"Порту" на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу перехода защитника команды Фелипе в "Атлетико". Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
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Защитник «Порту» перейдет в мадридский «Атлетико» за 20 миллионов евро

РИА Новости04:41

«Атлетико» приобрел защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евро

Советский спорт03:37

«Порту» достиг соглашения с «Атлетико» о трансфере 30-летнего Фелипе Монтейро

Sport24.ruвчера в 19:57

«Порту» объявил о трансфере Фелипе в «Атлетико»

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«Атлетико» подпишет защитника «Порту» за 20 млн евро

Soccer.ruвчера в 21:31

«Порту» объявил об уходе защитника Фелипе в «Атлетико» за € 20 млн

Чемпионат02:26

«Порту» объявил о переходе Фелипе в «Атлетико» за 20 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 19:41
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

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Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
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В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

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В Косово полиция задержала гражданина России

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Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
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Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
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В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
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Начало продаж Toyota Supra в России назначено на 3 июня

Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже 3 июня.
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Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
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Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

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Обновлено в 03:40
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой

Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
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Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть раненые

В результате ЧП ранены шесть человек, в том числе один подросток.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда

Обновлено в 04:02
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РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
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Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
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