Футбол
«Порту» объявил о переходе Фелипе в «Атлетико» за 20 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 19:41
"Порту" на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу перехода защитника команды Фелипе в "Атлетико". Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
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«Порту» достиг соглашения с «Атлетико» о трансфере 30-летнего Фелипе Монтейро
Sport24.ruвчера в 19:57
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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