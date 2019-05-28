«Порту» объявил о переходе Фелипе в «Атлетико» за 20 миллионов евроСпорт-Экспресс вчера в 19:41

"Порту" на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу перехода защитника команды Фелипе в "Атлетико". Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

«Порту» объявил о переходе Фелипе в «Атлетико» за 20 миллионов евро

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