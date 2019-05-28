Футбол
«Атлетико» приобрел защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евроСоветский спорт 03:37
Атлетико приобрел первого футболиста после окончания сезона. Им стал защитник Порту Фелипе Монтейро. Сумма трансфера 30-летнего бразильца составила 20 млн евро.
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«Порту» достиг соглашения с «Атлетико» о трансфере 30-летнего Фелипе Монтейро
Sport24.ruвчера в 19:57
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
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