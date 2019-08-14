Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»Коммерсантъ 10:35
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
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Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае.
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