Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае.

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«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

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