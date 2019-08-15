Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против «Матч ТВ» за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3), не имея на то соответствующих прав.

с чего всё началось

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

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