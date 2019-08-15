Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»Чемпионат 09:18

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, 13 августа
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
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с чего всё началось

«Порту» собирается подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против «Матч ТВ» за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3), не имея на то соответствующих прав.
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«Порту» собирается подать в суд на «Матч ТВ»

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