«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе ЛуишаSport24.ru 05:36

«Порту» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Зе Луиша, сообщает O Jogo. По информации источника, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау уже провел беседу с 28-летним футболистом, с которым ранее работал в «Браге». Зе Луиш играл за «Брагу» до перехода в «Спартак» в 2015 году.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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