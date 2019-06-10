Футбол

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе ЛуишаSport24.ru 05:36

«Порту» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Зе Луиша, сообщает O Jogo. По информации источника, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау уже провел беседу с 28-летним футболистом, с которым ранее работал в «Браге». Зе Луиш играл за «Брагу» до перехода в «Спартак» в 2015 году.
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