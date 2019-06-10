Футбол

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе ЛуишаSport24.ru 05:36

«Порту» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Зе Луиша, сообщает O Jogo. По информации источника, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау уже провел беседу с 28-летним футболистом, с которым ранее работал в «Браге». Зе Луиш играл за «Брагу» до перехода в «Спартак» в 2015 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

Sport24.ru05:36

Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

Спорт-Экспресс08:50

СМИ: «Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Матч ТВ05:57

Источник: «Порту» близок к покупке у «Спартака» Зе Луиша за 8 млн евро

Советский спорт05:44

Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Чемпионат10:32

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

Бомбардир.ру08:38

«Порту» готов заплатить за Зе Луиша 10 млн евро

Sports.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Политика

Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

Обновлено в 09:34
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Минздрав рассказал россиянам о способах не потолстеть летом

Минздрав дал советы россиянам, как предотвратить ожирение. Для того чтобы не набрать лишний вес летом, нужно есть полезную еду и высыпаться.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева освободили по УДО

Обновлено в 10:44
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Японский эсминец прибыл во Владивосток

10 июня в порт Владивосток с неофициальным визитом зашел эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами».
Обновлено в 02:50
Футбол

«Шальке» арендовал у «Эвертона» Джонджо Кенни

Английский защитник Джонджо Кенни на правах аренды перешел из "Эвертона" в "Шальке", сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
Обновлено в 10:23
Автоспорт

Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф

Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото

Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:59
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Происшествия

Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:58
Спорт

Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова

Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
Обновлено в 00:03
Общество

Федеральные телеканалы вступились за Голунова

Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.
Обновлено в 12:53
Здоровье

В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Музыка

Концерт Билли Айлиш из-за ажиотажа перенесли из клуба в Ледовый дворец

Оказалось, что желающих послушать молодую американку очень много Концерт начинающей американской певицы Билли Айлиш перенесли с одной площадки Петербурга на другую.
Обновлено в 08:25
Политика

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 69,9% голосов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

«Хочу четвертый»: Татьяна Терешина задумалась об увеличении груди

Некоторые фолловеры Татьяны действительно выразили недоумение, ведь, по их мнению, большая грудь — не слишком удобна.
Обновлено в 13:18
Футбол

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

Обновлено в 12:36
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сержиу Консейсау
Португальский футболист
Португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное