«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport вчера в 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.

Спорт день за днем

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

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