Футбол
«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport вчера в 10:44
По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено 09 июня в 20:04
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Названы регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год
Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:33
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Обновлено вчера в 11:00
Политика
WSJ: Покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Родственник лидера КНДР, убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура, несколько раз встречался с сотрудниками разведывательного управления.
Обновлено в 01:30
Футбол
Украина минимально обыграла Люксембург
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Культура
Пропавшую картину Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли четыре человека
"С отравлением продуктами горения госпитализированы шесть человек в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 17:28
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Кино
Актёру Питеру Динклэйджу — 50
Обновлено в 01:33
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:33
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме
Пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле скончался, сообщила РИА Новости во вторник представитель мэрии города.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45