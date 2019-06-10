Футбол

«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе ЛуишуProstoProSport вчера в 10:44

По информации издания, Консейсау уже переговорил с Зе Луишем и убедил его перейти в «Порту». Ожидается, что португальцы вышлют официальное предложение о его покупке уже завтра, 11 июня. «Спартак» хочет получит за него 10 млн евро, а португальцы готовы заплатить 8 млн.
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СМИ: «Порту» намерен приобрести Зе Луиша

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Газета.Ruвчера в 09:35

Зе Луиш и «Порту». Что говорят о сделке в Португалии

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«Порту» намерен купить у «Спартака» Зе Луиша

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A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

Бомбардир.рувчера в 08:38
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