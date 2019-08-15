Футбол
«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»Газета.Ru 09:15
Встреча между "Порту" и "Краснодаром", проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой "быков" со счетом 3:2, должна была показываться на "Матч ТВ", но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент "драконов" за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.
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«Краснодар» договаривался с Okko, «Матч» ставил ультиматумы. Новые подробности скандала
Спорт БИЗНЕС Online06:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
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