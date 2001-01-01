Футбол
«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену КасильясуREGNUM 04:21
По информации издания, «Порту» видит в 26-летнем чешском голкипере потенциальную замену испанскому вратарю Икеру Касильясу, который перенёс сердечный приступ. Отмечается, что контракт Коубека с «Ренном» рассчитан до лета 2021 года.
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