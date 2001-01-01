Футбол

«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену КасильясуREGNUM 04:21

По информации издания, «Порту» видит в 26-летнем чешском голкипере потенциальную замену испанскому вратарю Икеру Касильясу, который перенёс сердечный приступ. Отмечается, что контракт Коубека с «Ренном» рассчитан до лета 2021 года.
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Вратарь сборной Чехии может заменить Касильяса в «Порту»

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«Порту» рассматривает голкипера «Ренна» на замену Касильясу

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«Порту» рассматривает голкипера «Ренна» на замену Касильясу

Sportbox.RU01:29

«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену Касильясу

REGNUM04:21
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Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Томаш Коубек
Чешский футболист
Чешский футболист, вратарь французского клуба «Ренн» и сборной Чехии.
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