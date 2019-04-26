Футбол

«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФАЧемпионат 14:06

Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА. В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту». Игра завершилась разгромной победой португальского клуба со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромариу Баро, Фабиу Силва и Тьягу Матуш.
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В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют «Челси» и «Порту»

Sport24.ru14:56

В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют «Порту» и «Челси»

Евро-футбол.ру15:24

«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»

Матч ТВ14:13

В финале юношеской Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Порту»

Soccer.ru14:12

«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

Советский спорт14:08

«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат14:06

«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»

Sportbox.RU14:13
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Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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Технологии

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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
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Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Игры

Трейлер об особенностях двенадцати военачальников Total War: Three Kingdoms

Обновлено в 05:12
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В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
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Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках в Магнитогорске

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Руководство «Спартака» обновится

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Обновлено в 06:26
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В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

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Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
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