«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФАЧемпионат 14:06

Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА. В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту». Игра завершилась разгромной победой португальского клуба со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромариу Баро, Фабиу Силва и Тьягу Матуш.

«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

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