Футбол
«Порту» и «Челси» вышли в финал Юношеской лиги УЕФАRT на русском 14:51
В другой игре 1/2 финала "Порту" разгромил немецкий "Хоффенхайм" со счётом 3:0. Финал турнира между «Барселоной» и «Порту» пройдёт в швейцарском Ньоне 29 апреля. Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.
Обновлено в 16:09
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Авто
Названы самые частые проблемы водителей Петербурга
Российский сервис «Яндекс» провел соответствующее исследования, назвав самые частые проблемы, с которыми сталкиваются петербургские автомобилисты.
Обновлено в 19:15
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Общество
Шеф-повар раскрыл секрет пасхального кулича
Традиционной выпечкой на Пасху является кулич: рецепт его приготовления прост, но главный секрет вкусного блюда - натуральность продуктов и выдержка теста, рассказал РИА Новости бывший шеф-повар Данилова монастыря, эксперт по монастырской кухне Олег Ольхов.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Политика
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным
Обновлено в 22:56
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Культура
Минкультуры потратит 20 миллионов рублей на бессмертие
В этом году Минкультуры выделило на биеннале 20 миллионов рублей.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика
Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в серии с «Айлендерс»
Обновлено в 22:42
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»
Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено в 06:20
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09