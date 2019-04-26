Футбол

«Порту» и «Челси» вышли в финал Юношеской лиги УЕФАRT на русском 14:51

В другой игре 1/2 финала "Порту" разгромил немецкий "Хоффенхайм" со счётом 3:0. Финал турнира между «Барселоной» и «Порту» пройдёт в швейцарском Ньоне 29 апреля. Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра.
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В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют «Челси» и «Порту»

Sport24.ru14:56

«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат14:06

«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»

Sportbox.RU14:13

«Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

Советский спорт14:08

В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют «Порту» и «Челси»

Евро-футбол.ру15:24

«Челси» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, в серии пенальти переиграв «Барселону»

Матч ТВ14:13

«Челси» и «Порту» сыграют в финале юношеской лиги УЕФА

Sports.ru15:55
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Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа

В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Обновлено в 04:42
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Обновлено в 09:17
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
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Общество

Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране

Российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.
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Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Авто

Названы самые частые проблемы водителей Петербурга

Российский сервис «Яндекс» провел соответствующее исследования, назвав самые частые проблемы, с которыми сталкиваются петербургские автомобилисты.
Обновлено в 19:15
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Общество

Шеф-повар раскрыл секрет пасхального кулича

Традиционной выпечкой на Пасху является кулич: рецепт его приготовления прост, но главный секрет вкусного блюда - натуральность продуктов и выдержка теста, рассказал РИА Новости бывший шеф-повар Данилова монастыря, эксперт по монастырской кухне Олег Ольхов.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
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Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным

Обновлено в 22:56
Общество

Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Культура

Минкультуры потратит 20 миллионов рублей на бессмертие

В этом году Минкультуры выделило на биеннале 20 миллионов рублей.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика

Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Хоккей

Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 22:42
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»

Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено в 06:20
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
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Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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