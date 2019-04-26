Футбол
«Порту» и «Челси» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФАТАСС 14:22
Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, провели стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов. Финал турнира между "Барселоной" и "Порту" пройдет в швейцарском Ньоне 29 апреля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
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