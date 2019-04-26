Футбол
«Порту» и «Челси» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФАТАСС 14:22
Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, провели стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов. Финал турнира между "Барселоной" и "Порту" пройдет в швейцарском Ньоне 29 апреля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
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Авто
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Шоу-бизнес
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Анна Снаткина пришла на церемонию закрытия ММКФ в чрезвычайно эффектном наряде. Его изюминкой стало умопомрачительно глубокое декольте.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
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Шоу-бизнес
Заболевшей Полине Гагариной поклонники посоветовали облиться водкой
Некоторые поклонники посоветовали российской артистке облиться водкой, чтобы поскорее выздороветь.
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Общество
Как производят телевизоры в Китае. Экскурсия на фабрику Sansui (Bibang Digital Technology co)
Фабрика является частью группы компаний Bibang Digital Technology co. В цехах предприятия производят не только телевизоры, но и акустические системы, мобильные телефоны и другую продукцию.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
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Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
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Экономика
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Обновлено в 09:00
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Хоккей
Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ
Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.
Обновлено в 20:06
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
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Обновлено в 13:55
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием
Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его ратифицировали 50 стран — членов ООН.
Обновлено в 17:13
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48