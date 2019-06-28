Футбол

«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» ПеринаSports.ru вчера в 21:59

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов португальских топ-клубов. 26-летнего вратаря хотят приобрести «Порту» и «Бенфика».
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«Бенфика» и «Порту» претендуют на голкипера «Ювентуса» Перина

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«Бенфика» и «Порту» интересуются вратарём «Ювентуса»

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«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» Перина

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LiveSport.ruвчера в 13:54
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В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

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Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

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Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
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Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста

Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Обновлено в 08:50
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Происшествия

На озере Комо нашли тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии

Обновлено в 12:45
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Кино

Анимационный приквел «Гремлинов» официально запущен в разработку

В центре сюжета окажется мистер Винг — пожилой продавец из Шанхая. Именно у него в фильме главный герой купил могвая.
Обновлено в 06:37
Общество

Расселение липчан из аварийного жилья обойдётся в 4 млрд рублей

За пять лет новоселье справят около 7 тыс. жителей Липецкой области. Общий объём средств составит 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 06:42
Политика

В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
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Хоккей

Бобровский рассказал, каково ему после расставания с Панариным

Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как он воспринял переход своего друга Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 11:50
Энергетика

НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной

Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Политика

Чехия отменила запрет на полёты российских авиакомпаний

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.
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Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

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Обновлено вчера в 17:44
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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