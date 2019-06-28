Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов португальских топ-клубов. 26-летнего вратаря хотят приобрести «Порту» и «Бенфика».

«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» Перина

Все про Спорт ру

Культура Хью Джекман продавал кофе с грузовика Австралийский актёр организовал акцию, а рамках которой лично продавал напиток с грузовика в Бостоне.

Транспорт Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Экономика Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы» Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".

Экономика Россиян предупредили о росте цен на мясо Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Общество В Москве-реке нашли бутылку с посланием из Испании Семья из Великобритании во время отпуска в Испании бросила в море послание в бутылке.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Воронежской области Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Гаджеты Samsung объявила дату презентации Galaxy Note 10 Компания Samsung анонсировала презентацию фаблета Galaxy Note 10.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Транспорт В Приозерске перекрыли движение по трассе «Сортавала» Напоминаем также, что с сегодняшнего дня будет ограничено движение на трассе М-10 в районе поселка Ульяновка из-за работ по укреплению обочины.

Политика Трамп повторно предупредил Иран о возможном ударе США Ранее Трамп заявлял о военном ударе по Ирану, после того как в прошлом месяце был сбит беспилотник США вблизи границы с Ираном.

Гаджеты Главе Samsung стыдно за выпуск Galaxy Fold Один из трёх руководителей Samsung Дон-Джин Кох признал, что компания поторопилась с выпуском первой партии Samsung Galaxy Fold, – сообщает издание The Independent.

Происшествия Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.

Игры Новый трейлер модификации Skywind — Morrowind на движке Skyrim Разработчики Skywind из команды TES Renewal поделились новым трейлером своей модификации, которая переносит The Elder Scrolls 3: Morrowind на обновлённый движок The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition.