Футбол
«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» ПеринаSports.ru вчера в 21:59
Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов португальских топ-клубов. 26-летнего вратаря хотят приобрести «Порту» и «Бенфика».
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Футбол
Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан»
Рафаэль Бенитес во вторник, 2 июля назначен главным тренером китайского клуба "Далянь Ифан".
Обновлено в 05:50
Авто
Chevrolet Camaro получил две спецверсии в РФ
General Motors привез в Россию две новые спецверсии культового спорткара Chevrolet Camaro – Shock Edition и Black Edition.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Роструд: каждый второй россиянин планирует работать на пенсии
Больше половины россиян (56,3% опрошенных) не собираются заканчивать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.
Обновлено в 06:34
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Кино
Вышел трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»
В Сети появился трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» сервиса Hulu.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 18
Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения в регионе возросло до 18 человек.
Обновлено в 07:54
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Авто
Названы самые популярные модели авто на Дальнем Востоке
Обновлено в 07:05
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 07:28
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Политика
Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию
Индия перестала покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, Минсельхоз РФ надеется на изменения в этом вопросе, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 06:57
Наука
Прием полезных бактерий снизил риск развития диабета и болезней сердца
Ежедневный прием бактерий Akkermansia muciniphia людьми с ожирением и метаболическим синдромом может способствовать снижению риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Кино
Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли
Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.
Обновлено в 03:09
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Общество
Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу
Обновлено в 07:01
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Тим Кук раскритиковал статью о причинах ухода главного дизайнера Apple
Глава Apple Тим Кук раскритиковал статью Wall Street Journal о причинах ухода главного дизайнера бренда Джони Айва, который якобы уволился из-за претензий к руководству.
Обновлено в 07:26
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00