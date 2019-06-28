Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов португальских топ-клубов. 26-летнего вратаря хотят приобрести «Порту» и «Бенфика».

«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» Перина

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