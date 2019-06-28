Футбол

«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» ПеринаSports.ru вчера в 21:59

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов португальских топ-клубов. 26-летнего вратаря хотят приобрести «Порту» и «Бенфика».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бенфика» и «Порту» претендуют на голкипера «Ювентуса» Перина

Советский спорт06:52

Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля

LiveSport.ruвчера в 13:54

Буффон и «Ювентус» договорились

Спорт-Экспресс00:52

«Бенфика» и «Порту» интересуются вратарём «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 22:53

«Порту» и «Бенфика» претендуют на вратаря «Ювентуса» Перина

Sports.ruвчера в 21:59

Джанлуиджи Буффон вернется в «Ювентус»

Все про Спорт рувчера в 15:10

СМИ узнали, на какой срок «Ювентус» подпишет контракт с Буффоном

Матч ТВ02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Футбол

Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан»

Рафаэль Бенитес во вторник, 2 июля назначен главным тренером китайского клуба "Далянь Ифан".
Обновлено в 05:50
Авто

Chevrolet Camaro получил две спецверсии в РФ

General Motors привез в Россию две новые спецверсии культового спорткара Chevrolet Camaro – Shock Edition и Black Edition.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя

В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Роструд: каждый второй россиянин планирует работать на пенсии

Больше половины россиян (56,3% опрошенных) не собираются заканчивать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.
Обновлено в 06:34
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Кино

Вышел трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»

В Сети появился трейлер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» сервиса Hulu.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус

От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 18

Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения в регионе возросло до 18 человек.
Обновлено в 07:54
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Авто

Названы самые популярные модели авто на Дальнем Востоке

Обновлено в 07:05
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 07:28
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Политика

Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию

Индия перестала покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, Минсельхоз РФ надеется на изменения в этом вопросе, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 06:57
Наука

Прием полезных бактерий снизил риск развития диабета и болезней сердца

Ежедневный прием бактерий Akkermansia muciniphia людьми с ожирением и метаболическим синдромом может способствовать снижению риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Политика

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Кино

Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли

Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.
Обновлено в 03:09
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Общество

Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу

Обновлено в 07:01
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Тим Кук раскритиковал статью о причинах ухода главного дизайнера Apple

Глава Apple Тим Кук раскритиковал статью Wall Street Journal о причинах ухода главного дизайнера бренда Джони Айва, который якобы уволился из-за претензий к руководству.
Обновлено в 07:26
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное