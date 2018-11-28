Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА
ТАСС
09:13

Порту — Шальке-04
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Драган»
54%Владение мячом46%
75%Процент точных передач73%
1Удары в сторону ворот
2Удары в створ ворот
Сейвы вратарём2
1Офсайды1
2Угловые
1Отборы1
6Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
"Галатасарай" находится на первом месте, в активе команды 10 очков. В заключительном туре группового этапа турнира "Локомотив" на выезде сыграет с "Шальке" 11 декабря, "Галатасарай" в тот же день примет "Порту". Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет).
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Галатасарай
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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