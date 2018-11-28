Футбол
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФАТАСС09:13
|54%
|Владение мячом
|46%
|75%
|Процент точных передач
|73%
|1
|Удары в сторону ворот
|–
|2
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|–
|1
|Отборы
|1
|6
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑3‑3
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
16
Эррера
22
Перейра
10
Торрес
17
Корона
11
Марега
8
Брахими
1
Ферманн
17
Стамбули
29
Налдо
5
Настасич
18
Калиджури
10
Бенталеб
11
Коноплянка
6
Маскарель
3
Мендиль
9
Ди Санто
22
Скжибски
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
"Галатасарай" находится на первом месте, в активе команды 10 очков. В заключительном туре группового этапа турнира "Локомотив" на выезде сыграет с "Шальке" 11 декабря, "Галатасарай" в тот же день примет "Порту". Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет).
ТАСС09:13
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