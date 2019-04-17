Футбол
Порту — Ливерпуль 0:1 (2-й тайм)LiveSport.ru 15:51
|26′
Садио Мане
|32′
Садио Мане
Пепе
|36′
|46′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Отавио
Тикиньо Соарес
|46′
|58%
|Владение мячом
|42%
|77%
|Процент точных передач
|60%
|6
|Удары в сторону ворот
|–
|6
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|8
|7
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Порту
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Касильяс
3
Милитао
28
Фелипе
33
Пепе
13
Теллес
29
Соарес
22
Перейра
16
Эррера
8
Браими
11
Марега
17
Корона
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
В Порту завершился первый тайм ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между местным «Порту» и английским «Ливерпулем». К перерыву «красные» ведут со счетом 1:0. «Порту» владел преимуществом в первой половине игры, но свои моменты не реализовал.
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Ловрен и Окслейд-Чемберлен не помогут «Ливерпулю» в ответном матче с «Порту»
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