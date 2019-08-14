Футбол

«Олимпиакос» стал следующим соперником «Краснодара» или «Порту»Евро-футбол.ру вчера в 16:32

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
"Олимпиакос" после выездной победы над клубом "Истанбул Башакшехир" (1:0) оформил и домашний успех в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы Рубена Семеду и Матьё Вальбуэна принесли грекам победу со счётом 2:0 и путёвку в следующий этап турнира.
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