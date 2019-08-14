«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф. В первом тайме южане забили три безответных мяча, а дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов.

Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов

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