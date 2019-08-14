Футбол

Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионовRT на русском 17:18

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф. В первом тайме южане забили три безответных мяча, а дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов.
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