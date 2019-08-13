Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар". Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" отменил трансляцию матча "Порту" — "Краснодар".

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