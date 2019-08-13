Футбол

Порту — Краснодар 2:3Газета.Ru вчера в 16:52

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар". Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" отменил трансляцию матча "Порту" — "Краснодар".
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

«Краснодар» обыграл «Порту» и прошёл дальше в Лиге Чемпионов УЕФА

Московский Комсомолец02:08

ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф ЛЧ

Кубань 24вчера в 16:56

😻 «Краснодар» прошел «Порту», забив 3 гола на «Драгау» 💪

Sports.ruвчера в 04:43

«Краснодар» забил «Порту» три мяча и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:53

Радость в раздевалке «Краснодара», стычка с Зе Луишем, слёзы «Порту». Фото матча

Чемпионат02:00

«Краснодар» великолепный

Soccer.ruвчера в 17:48

«Краснодар» — как ЦСКА на «Камп Ноу»! 3:2 на выезде без трансляции!

Спорт-Экспрессвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе

Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей

Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Игры

Blizzard рассказала о своих планах в отношении Diablo III

Blizzard продолжит выпускать тематические сезоны для Diablo III.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Обновлено в 01:48
Политика

Путин поздравил власти Пакистана с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана с Днем независимости страны, сообщается 14 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 04:03
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Авто

Duster может стать гибридом и подорожать

Европейская версия кроссовера Renault Duster может стать гибридной.
Обновлено в 03:27
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения своих энергосистем.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Реал» собирается отправить Йовича в аренду

По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Обновлено в 01:36
Общество

В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту

В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Наука

Названы продукты, защищающие курильщиков от рака

Ученые из Австралийского университета Эдит Коуэн провели эксперимент и назвали продукты, которые могут снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол

«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Москве

Обновлено в 04:48
Экономика

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное