Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионовГазета.Ru 17:11

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
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