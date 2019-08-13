Футбол

Порту - Краснодар: прогноз Igor Simchuk 13 августа 2019Ставка TV 12:27

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
В первом матче Краснодар выглядел блекло. Конечно, сказывалось отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов. При том, что Краснодар играл дома на переполненном стадионе.
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Порту-Краснодар 13.08.2019 прогноз П1

Sport-place14:44

Порту - Краснодар: прогноз Igor Simchuk 13 августа 2019

Ставка TV12:27
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
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