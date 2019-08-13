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Армия и оружие Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

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Общество В России изменят правила выплаты детских пособий Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.

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Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

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Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

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Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт работает в штатном режиме, регистрация на рейсы возобновлена после отмены 12 августа из-за того, что толпа протестующих заняла здание главного терминала, сообщает AFP.

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