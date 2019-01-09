Власти Туркменистана провели массовое обновление портретов президента республики. Это связано с небольшими изменениями имиджа Гурбангулы Бердымухамедова. Летом прошлого года глава государства начал появляться на публике с сединой в волосах.

Экономика Экономика В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО 9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34 Министерство обороны России получило 30 танков Т-34 от оборонного ведомства Лаоса.

Происшествия Происшествия В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Политика Политика В сенате США заблокировали закон о санкциях против России Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.

Политика Политика Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.

Политика Политика Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил российский танк Т-90С Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.

Экономика Экономика Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире В январе прогнозируемый рост снижен на 0,3 п. п. до 1,5%, при этом в 2020 и 2021 году российская экономика, считают эксперты ВБ, покажет годовой рост в 1,8%.

Политика Политика В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Происшествия Происшествия В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами 8 января пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказали, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.

Экономика Экономика Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.

Хоккей Хоккей Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт, также отличились Мэтью Жозеф и Никита Кучеров. В активе форварда результативная передача.

Происшествия Происшествия Российский робот попал под колеса Tesla в США

Политика Политика Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Происшествия Происшествия В Подольске разыскивают подозреваемого в убийстве полицейского В Подольске разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом 9 января сообщает РЕН ТВ.

Экономика Экономика Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.

Общество Общество В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.

Общество Общество Умерла старейшая жительница США Старейшая жительница США Лесли Браун скончалась в возрасте 114 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Политика Политика Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

Происшествия Происшествия Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона

Энергетика Энергетика В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что группа корабле НАТО планирует зайти в Черное море.

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Политика Политика На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».

Политика Политика В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко

Происшествия Происшествия В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты