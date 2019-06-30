Футбол
Портнягин и Корян покинули «Локомотив»Советский спорт 11:34
Нападающий Игорь Портнягин и Аршак Корян покинули Локомотив, сообщает официальный сайт клуба. Портнягин подписал контракт с железнодорожниками летом 2016 года. За это время он провел в составе москвичей пять матчей, в которых забил один гол.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы
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