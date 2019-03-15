Спорт

Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мираВести.Ru вчера в 11:55

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в мужской эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде. На старте 23-летний спортсмен заменит Евгения Гараничева. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.
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"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
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Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.
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