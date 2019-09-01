РЕН ТВ публикует момент ДТП, где Porsche в Москве сбил двух детей и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Коломенская.

с чего всё началось

"Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками ГИБДД в районе дома 30 по Донецкой улице", - сказали в ведомстве. В настоящее время водитель доставлен в отделение полиции для разбирательства.

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

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