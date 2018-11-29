Политика
Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви
Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церквиРБК14:15
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви. Вскоре будет объявлена дата Объединительного собора по созданию автокефальной церкви, добавил украинский лидер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
РБК14:15
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Политика
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Специальный советник главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерики Могерини Натали Точчи заявила о неэффективности санкционного подхода европейских стран к России.
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