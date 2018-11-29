Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви. Вскоре будет объявлена дата Объединительного собора по созданию автокефальной церкви, добавил украинский лидер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви

Политика Политика Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным В Кремле пока не располагают официальными данными о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на территории Аргентины.

Политика Политика Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20 Из-за инцидента с самолетом канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20.

Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.

Политика Политика Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».

Политика Политика Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «фейк ньюс» данные о том, что на своем посту она собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой».

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Политика Политика Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.

Политика Политика В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами

Политика Политика Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.

Политика Политика Politico: антироссийские санкции ЕС не работают Специальный советник главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерики Могерини Натали Точчи заявила о неэффективности санкционного подхода европейских стран к России.