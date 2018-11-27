Армия и оружие

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
РБК
13:59

В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях.
РБК13:59
Петр Порошенко
И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВедомости 14:51

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Порошенко предупредил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией

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Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Lenta.ru13:52
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
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Армия и оружие

Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов

Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

Военные медики из России оказали помощь жителям Телль-Бисы

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Армия и оружие

Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины

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Командующий ЮВО Александр Дворников отчитался начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, что план на этот год выполнен на 141%, сообщает агентство ТАСС.
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Армия и оружие

«Ростех» разработал двигатель для вертолета «Ночной охотник»

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