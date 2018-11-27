И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией.

В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях.

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

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