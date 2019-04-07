Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию»РБК 06:09

Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть.

Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter предупредил граждан о важности правильного решения во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля. По словам Порошенко, украинцы будут делать выбор между Европой и Россией.

Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию»

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