Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»Известия 05:48

Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть.

Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию». Об этом он написал на своей странице в Twitter 7 апреля.

Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»

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